Татьяна Маслани возглавила мрачный комедийный триллер «Максимальное удовольствие гарантировано» для Apple TV+

Татьяна Маслани получила главную роль в сериале «Максимальное удовольствие гарантировано» (Maximum Pleasure Guaranteed). Звезда проектов «Тёмное дитя» и «Женщина-Халк: Адвокат» сыграет в шоу, которое описывают как мрачный комедийный триллер о недавно разведённой матери (Маслани), «попавшей в опасную кроличью нору шантажа, убийств и молодежного футбола».

В сериале заявлено 10 эпизодов. Его готовят для стримингового сервиса Apple TV+. Одним из режиссёров и исполнительных продюсеров проекта выступит Дэвид Гордон Грин («Хэллоуин», «Хэллоуин убивает», «Хэллоуин заканчивается»).

Дату релиза сериала назовут позднее.

Ранее Марк Стронг получил роль в экранизации романа «Нейромант», а Патрику Уилсону досталась роль в адаптации книги «Мыс страха». Оба проекта выйдут на Apple TV+. Недавно шоу «Разделение» стало самым просматриваемым на видеосервисе.