Признавать правду бывает нелегко. На это требуется время — надо же, как-никак, пройти пять стадий от отрицания к смирению. Остановка «депрессия» пришлась на восьмую серию, после которой надеяться было уже не на что. Финал сезона будто пытается извиниться за всё, что было, показав, но так и не раскрыв потенциал проекта. Глава Marvel Studios Кевин Файги добивал этот шедевр лично, делая за сценаристов их работу. Одна из режиссёров сериала говорила, что студия даёт больше творческого простора, чем можно было ожидать от работы в проекте такого масштаба. Видимо, порой свобода бывает удушающей.



Можно цинично предположить, что сериалы Marvel для Disney+ выступают в качестве подопытных кроликов — к паре-тройке реальных талантов добавляют некомпетентную команду, которая своей посредственностью глушит любые космические перформансы. Татьяна Маслани, Марк Руффало, Тим Рот, Чарли Кокс — на таком касте можно было уехать далеко, но сериал доплёлся до финала в аварийном состоянии, потому что команда проекта не знает, что делать ни с ними, ни с самими собой.



Кевину Файги пришлось напомнить этим гениям, что от проекта нужна была не совсем страдальческая сага женского одиночества. А ведь от «Женщины-Халка» многого не требовалось — поиграть с форматом, разрушить четвёртую стену, вписать камео, которое можно будет использовать в сольнике Халка, и ради всех марвеловских богов, сделать всё это забавным!



В ретро-прологе девятой серии, где Женщину-Халка сыграл Девон Льюис (ну какие в условные 70-е могли быть спецэффекты?), даже начало что-то получаться. А потом у эпизода случились проблемы с логикой. В конце восьмой серии у Дженнифер Уолтерс в сеть утекло секс-видео, поэтому она теряет самообладание, пугает всех до чёртиков и оказывается в тюрьме, откуда её вытаскивают коллеги-юристы с условием ношения ингибитора, блокирующего превращение в Женщину-Халка. Не самый оригинальный, но работающий ход, чтобы лишний раз не тратиться на CGI-версию героини.



Но на минуточку, в одной из серий проекта она буквально не делала ничего, кроме проверок уведомлений на телефоне, потому что ждала звонка от парня, теряя и без того хлипкую уверенность в себе. Утечка секс-видео уровнем повыше будет, где рефлексия? Но Дженнифер о нём и не вспоминает, может быть, потому что восьмую серию писала Коди Зиглар, а финальную — Джессика Гао. Девиз этого проекта: «Каждый за себя».



В общем, с ингибитором без своего супергеройского вида на работе Дженнифер не нужна, поэтому съезжает к родителям (неплохая метафора, но заезженная). Мы узнаём, что стать адвокатом героиню вдохновила комедия «Блондинка в законе», и Дженнифер решает оправиться к Эмилю Блонски, чтобы развеяться. Сложно сказать, что выглядит хуже: фотошоп на обложке его книги хокку или GCI-Мерзость образца 2022 года с жабрами, что по канону, но в фильме 2008 года этот персонаж выглядел иначе и не мог так «эволюционировать». Масштабный суперзлодей раньше нёс в себе угрозу глобальных разрушений, а сейчас выступает специальным гостем на женоненавистнической сходке неудачников. Вот это рост персонажа.



Нет, конечно, приятно, что для Гао ненависть к женщинам приравнивается к угрозе гибели мира, и в каком-то смысле связь, может, и есть, но суть-то в том, что пугающие, сильные, масштабные герои или злодеи новых проектов студии сведены до максимально контролируемых величин — как Сорвиголова, который в этом сериале выполняет эскорт-функцию. «У женщины есть потребности», — заявляет Женщина-Халк. Шутка и шутка, конечно, но по обратной схеме такое вряд ли сработало бы. В общем, супергерой просто тусуется в сериале, как милый бойфренд, которого не смущает знакомство с родителями после пары случайных свиданий, а суперзлодейка Титания в сериале похожа на навязчивую знакомую, напросившуюся на вечеринку и испортившую все совместные фотки.



Теперь о главных камео. Их в финале два, и первое сотворено по образу и подобию Кевина Файги. Это искусственный интеллект К.Е.В.И.Н, который по сюжету контролирует студию. В его дизайне есть даже что-то похожее на бейсбольную кепку, чтобы аллюзия срабатывала, если имени не хватит. На середине серии Дженнифер Уолтерс отказывается участвовать в экранном бреде, превращается в Женщину-Халка, входит в меню марвеловского контента, находит «Общий сбор» (документалку о создании проектов студии), вламывается в каморку своих создателей — может, так Файги решил потроллить, чтобы мы знали «героев» в лицо. Ну и заодно доказать, что сценарии проектов Marvel не генерирует нейросеть.



Ладно, не будем снобами, в теории концепт финала вполне хорош. Это разрыв шаблона с традиционной битвой в конце, а без неё — история персонажа, отказавшегося от предначертанного и взявшего жизнь в свои руки, в отличие от сложившего лапки Локи. Прийти к своему создателю и проявить свободу воли — ну это же неплохо. Ошибка не в сути, а в стиле исполнения. Это как дать крутой рецепт и дорогущие редкие продукты тем, у кого систематически подгорает яичница. Если та же Камала Хан — гик, которая в теме, то с чего Дженнифер вдруг стала фанаткой супергероев? На встрече в К.Е.В.И.Н. она проявляет недюжинную эрудицию в знаниях прошлых и текущих проектов студии, а в сериале до этого интересовалась лишь девственностью Капитана Америки.



Диалог Женщины-Халка с командой сценаристов — испанский стыд. Как можно так бездарно использовать момент встречи создателя со своим, с позволения сказать, творением? «Битва» с охранниками абсолютно позорная, там даже никто не пытался играть, иначе это не объяснить. Момент, где Дженнифер Уолтерс наконец-то вспоминает, что она адвокат, и начинает защищать свою сюжетную линию перед К.Е.В.И.Н., мог получиться нереально крутым, а в итоге там есть пара-тройка сносных шуток, и на этом всё.



Второе камео — вообще недокамео. На последних минутах появляется Халк и представляет своего сына Скаара, который стоит в кадре с лицом лица примерно пару секунд. Можно было бы прописать ему хоть какую-то цепляющую реплику или действие, чтобы он не так сливался с окружающей средой (и какой мегамозг поставил двух зелёных персонажей на фоне листвы?). И в то, что родня Дженнифер поначалу не заметила этого здоровяка, тоже невозможно поверить. У сценаристов была одна задача, всего одна! Ввести нового персонажа. Почему априори захватывающая вещь выглядит так уныло? Как можно было так проиграть со всеми козырями? Что тут скажешь. Они сделали всё, что могли. Вернее, как смогли.



Поклонникам остаётся лишь вопрошать, что это было. Хотя есть ли вообще смысл об этом спрашивать, или нам стоит с благодарностью выдохнуть от того, что всё закончилось, и порадоваться за Марка Руффало, который, если верить инсайдерам, прошёл все эти круги халкоада, чтобы добраться до своего первого сокрушительного сольника. Катерина Воскресенская 23 октября 2022



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