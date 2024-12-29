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Игра в кальмара

Squid Game

Раунд второй

Когда стриминговый сервис Netflix в рамках международной экспансии начал заказывать производство сериалов на иностранных языках, заточенных и под местных зрителей, и под международную аудиторию, в поле зрения попал проект южнокорейского сценариста и режиссёра Хвана Дон Хёка «Игра в кальмара». Выпущенный в сентябре 2021 года сериал не просто стал хитом — в какой-то момент он официально был назван самым популярным сериалом в истории Netflix.

Незаезженная концепция, которая только на первый взгляд чем-то схожа с «Голодными играми», неожиданные повороты, умело поданная драма и грамотно подобранные фишки, ставшие своеобразными мемами — всё это позволило снискать благосклонность зрителей. Неудивительно, что анонс продолжения не заставил себя ждать — он состоялся уже через три недели после премьеры. С тех пор прошло чуть больше трёх лет, но второй сезон наконец-то явил себя миру.

Сюжет стартует с того места, где остановился: победитель смертельного турнира по детским играм Сон Ки Хун передумал лететь в Америку к дочери. Он возвращается в родной Сеул, чтобы бросить вызов организаторам тайного мероприятия и прекратить человеческие жертвы. После этого волшебным образом проходит два года — и история продолжается.

В плюсы продолжению можно занести стремление авторов показать что-то новое, развить вселенную, а не тупо повторить фабулу, напичкав её новыми персонажами по принципу «И так сойдёт». Первые два эпизода посвящены поискам следов, которые приведут главного героя к организаторам. В отличие от большинства всевозможных сиквелов методы Сона Ки Хуна выглядят логичными: используя полученный выигрыш, он нанимает целую армию уличных гопников, чтобы отыскать загадочного вербовщика. Параллельно с этим мужчина затаривается оружием и наёмниками, чтобы дать бой охране в стильных розовых комбинезонах.

Разумеется, создатели прекрасно понимают: зрители не простят им отсутствия самих игр во втором сезоне. Поэтому сюжетные перипетии рано или поздно приведут к соревнованиям по детским играм, проигрыш в которых означает смерть. Здесь авторы тоже подошли с фантазией: первое испытание называется «Тише едешь — дальше будешь» и полностью повторяет аналогичную игру из первого сезона. Только в этот раз у игроков есть мощный козырь — победитель, знающий правила. С учётом всех знаний мероприятие заиграло новыми красками и выглядит иначе, что является несомненным плюсом.

Приберег шоураннер и новые испытания, куда ж без них. Конечно, их не так много, как в оригинале — сказывается укороченный хронометраж. Но в целом принцип не особо поменялся: детские игры, смерть в случае проигрыша и постоянные предательства ради победы. Всё это щедро сдобрено новыми персонажами, и у каждого своя куцая предыстория в пару строк, конфликтами по этому поводу и даже параллельной линией торговцев органами из числа охранников.

Казалось бы, при таком старательном подходе второй сезон просто обречён на повторение успеха. Но тут всё не так однозначно. В наличии имеется пара серьёзных недостатков, на которые не каждый согласится закрыть глаза.

Первый минус — это полное отсутствие эффекта новизны. Первый сериал цеплял не успевших нахвататься спойлеров зрителей за жабры и не отпускал до финала, подкидывая сюжетные твисты. Второй, увы, этого аспекта практически лишён: примерные ожидания сформулированы, осталось лишь сверить их с тем, что авторы в итоге предложили. Игры уже не производят вау-эффекта и воспринимаются буднично, а новым персонажам не слишком хочется сопереживать — то ли понимая безнадёжность их надежд на хэппи-энд, то ли потому что они не слишком интересные. Вдобавок некоторые персонажи чуть ли не прямая копирка: старый друг, хитрый и коварный игрок номер Один, беженка из Северной Кореи, радеющая за семью. История наёмников и поиска организаторов вместе с островом проведения турнира смотрится выигрышнее на фоне самих игр — жаль, что им внимание уделено в основном в начале, а дальше скукоживается.

Второй минус сам по себе способен испортить удовольствие, но вкупе с первым и вовсе оставляет разочаровывающее послевкусие — это недосказанность. Сезон банально обрывается клиффхэнгером, в то время как первый был самодостаточным произведением. Учитывая малое количество эпизодов и временную паузу между сезонами, такой художественный приём несказанно разочаровывает, а кому-то и вовсе изгадит всё впечатление.

В итоге складывается неоднозначная картина: второй сезон «Игры в кальмара» всё ещё интересный сериал, который, вроде бы, пытается предложить что-то своё, но отсутствие новизны и преднамеренная недосказанность нивелируют все старания. И при сведении дебета с кредитом получается лишь выйти в ноль и остаться при своих. Учитывая правила игры — это уже кое-что.

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Алексей Абросимов
29 декабря 2024
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
90%
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Источник фотографий: Depositphotos

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