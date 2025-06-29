 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Новые сериалы недели: Арнольд Шварценеггер возвращается в шпионский бизнес Уоррены задолбали демонов! Хватит это терпеть! Трейлер ужастика «Заклятие 4» обещает финал серии Терминатор танцует с Тринити: Арнольд Шварцнеггер на промо второго сезона «Фубар» Во вселенную «Джона Уика» вернётся Рина Саваяма, чтобы отомстить Донни Йену Комедию «Молодой Франкенштейн» Мела Брукса могут превратить в сериал с пилотом от Тайки Вайтити
← Все рецензии О сериалеВидео / 8Кадры / 5Постеры / 1Разное / 1Фанарт

Игра в кальмара

Squid Game

Рецензии ВсеяредакцииРаунд второй (Алексей Абросимов)Игра с нулевой суммой (Сезон 3) (Сергей Недоруб)
Игра с нулевой суммой (Сезон 3)

Второй сезон «Игры в кальмара» закрепил зрительские эмоции (у кого они были, конечно) на взрывной ноте, заставляя грызть ногти в догадках, а что же дальше, и зачем было фактически обрывать сезон на середине с риском, что зритель остынет. Спустя полгода вышел третий сезон, он же последний, который дал ответ на хотя бы этот вопрос. Потому что надо было, чтобы зритель остыл.

Конфликт с несостоявшимся восстанием прошёл, словно и не было. Вернитесь по кроваткам, детки, завтра новая игра, и завтрак с бутылкой воды и варёным яйцом. И давайте уже хоть как-то завершим десяток личных историй и сюжетных линий, у нас шесть серий всего в запасе.

Увы, перестарались. Кульминация этих самых побочек достигается уже во второй серии, где авторы поспешно выпилили всех сайдкиков, кто с прошлой части хоть как-то примелькался, даже не оставив фактурных персонажей на финал игры, у кого бы запоминались хотя бы номера, не то что имена. И в этом главная слабость сезона. У каждого героя тут своя миссия, читаемая по первой же характеристике. Беременная, акушерка, боевой транс с кризисом уважения, шаманка-шарлатанка, потерявшая ребёнка молодая мать с навыками снайпера, наркоман на ломке, трусливый сынуля — догадайтесь сами, какую роль все они должны выполнить при жизни. А пока не выполнят — будьте уверены, сценарная броня с них не слетит ни в коем случае. Зато после достижения цели им прилетит по полной, даже не сомневайтесь.

Что же Сон Ки Хун? А ничего. Наш номер 456 хандрит без передыху весь сезон, подавленный неудачей восстания, и в принципе переживает полный крах своей жизни. Но вколотая ему сценаристами тройная доза киношной магии, которую обычно получают актрисы, помечаемые в синопсисе как final girl, тщательно проведёт Кихунчика через оставшиеся игры — к сожалению, лишённые фантазии. Потому как главный герой всего сериала, потерявший Цель, внезапно обретает другую — помочь другому игроку, вполне конкретному, у которого нельзя во избежание спойлеров называть даже номер — всё равно смотревшие второй сезон примут его за другого. И чтобы довести этого игрока до конца, Ки Хун продемонстрирует фантастическую удачу. Когда надо, он чудесным образом покажет великолепную физическую форму, по которой сразу ясно — наш человек, в детстве в «классики» играл. Сон Ки Хун против насилия, ну что вы, это же ангел, — хотя в нужный момент в его руке чудесным образом появится нож, а убьёт им он, ну конечно, как бы с неохотой, защищаясь. А потом, позже по сюжету, его тупо призовут нажатием кнопки и всунут другой нож. На этом месте понимание, что ты смотришь дичайший сюр, уже не робко стучится из дебрей подсознания, а свистит паровозной дудкой.

В результате подобных роялей непонятно, за кого в сериале переживать-то, и о чём эта история вообще. В первом сезоне намечалось великолепное приключение Ки Хуна, второй сезон неожиданно явил зрителю обратную сторону личности Ведущего. Что же в третьем сезоне? А хрен его знает. Ведущий появляется раза четыре за всё шоу, Ки Хун лучше бы не появлялся. Молодой коп в своей мании найти наконец этот чёртов остров вторично сфейлил — ну то есть формально он его нашёл, но, чёрт побери, что это ему дало? Вот-вот. Отдельная сюжетная линия с Но Ыль (ставьте себе лайк, если запомнили её по имени, а не как «девка-треугольник») — вроде как завершена, но перегружена совершенно ненужными в конце розовыми понями, которые обесценили все её усилия по сериалу. Оказывается, чтобы обрести счастье, нужно было просто немного подождать. Спасибо за глубокую мораль, господин Хван Дон Хёк.

В остальном — увы, тоже никаких откровений. Что же это за игры такие? Ну вот как-то сами собою существуют, а вип-гости совершенно не напрягаются, что в прошлый раз одного из них анально покарал залётный полицай. Протокол аварийной эвакуации не подразумевает спасения потенциально живых ещё игроков — равно как и руководства, видимо, поскольку про пропавшего заместителя Фронтмена вообще никто не вспомнил. Социальный комментарий? Давным-давно, отчасти за него отвечал второй финалист первого сезона — «воротничок» с неподъёмными долгами. И не сравнить с ним то стадо баранов, стоявших на платформе «небесного кальмара» в третьем сезоне. Где вся боль закредитованного населения Южной Кореи, а где кошмарная игра в демократию в исполнении стареющего и невыносимо тупого офисного планктона.

Но даже жалкие потуги третьего сезона в глубокую политическую мораль разбиваются о мордорский монумент северного соседа, которого здесь, похоже, пугается даже кукла из «тише едешь — дальше будешь». В какой-то момент мы внезапно узнаём, что один из персонажей весь такой из себя суровый и загадочный, потому что он беженец из Северной Кореи. Естественно, сказано это тоном в духе «я видел то, что вам, людям, и не снилось». И сразу же ответ второго персонажа: а я, прикинь, тоже оттуда, потому я такой мудак. Разумеется, в такие моменты зритель должен глубокомысленно покивать: а дело говорят, чертяки, смертельные игры на выбывание — ещё не самое страшное, что породила цивилизация, вон какие страсти кипят совсем рядом…

Только вот почему-то сопереживать не получается. Не после первого сезона, когда такое работало. Нет смысла шутить про «многократно переваренный», просто, ну камон, ты садишься играть в шахматы с якобы гроссмейстером, а тебя пытаются купить на детский мат.

И отдельный приз можно вручить за умение великолепного актёра Ли Бёнхона отыгрывать каменную статую. Жаль только, что это не тот случай, когда подобное было уместно. Помните историю игрока 132/001? Ну, его конфликты, любовь к брату, противостояние философии с Ки Хуном? Да забудьте. Все его внутренние демоны столкнулись буквально в одной общей сцене, когда на него свалилось вообще всё сразу. Покерфейс у героя? Ну ок, тогда и у зрителя тоже.

Как ни старайся убедить себя в величии этого расхайпленного сериала — третий сезон асфальтовым катком эмоционально всё выравнивает. На каждую драматичную ситуацию или «вотэтоповорот» приходится одна-две комичных. В лицо суют дебилизм корейской полиции, но запоминается лишь дебилизм самой ситуации. Тебя пытаются подмаслить счастливым финалом кого-то из героев, но ты недоумеваешь, откуда Ведущий знает, на какой кровати какого отеля Ки Хун хранил свою наличку. Намекают, что это всё была борьба с ветряными мельницами и Игра в кальмара вездесуща — но ты вежливо делаешь вид, что типа этого не знал, и подмечаешь, что дочка Ки Хуна после бегства в Америку буквально живёт на общей улице с Домиником Торетто.
И даже финальная сцена, казалось бы, должна заставить зрителя охренеть, что в кадре появляется Она — но нет, не покидает ощущение, что тебе тупо тизерят американский ремейк, который будет существовать в общем лоре с оригиналом.

Трудно сказать, что было бы тупее. Разве что второй финальный посыл: а вообще, ребята, в Китае нормально заживём.

Поделиться:
Сергей Недоруб
29 июня 2025
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
71%
Ваша оценка
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Новые сериалы недели: «Железное сердце», «Игра в кальмара» и триллер с Дженсеном Эклсом
 
В тизере третьего сезона сериала «Игра в кальмара» наступает время финальной игры
 
Седьмой сезон НФ-антологии «Чёрное зеркало» может выйти в апреле

Тоже интересно

 
Кино Netflix нe cмoг выдepжaть нaкaлa эпикa в кocмичecкoм экшeнe Зaкa Cнaйдepa «Mятeжнaя лyнa»
 
Кино Cлoвa, oтopвaнныe oт peaльнocти. Пpeзидeнт SAG-AFTRA pacкpитикoвaлa глaвy Disney
 
Кино Инопланетянин засветился на постере фантастической драмы «Контакты»
 
Кино Зендея, Аня Тейлор-Джой и Остин Батлер — топ-10 главных звёзд Голливуда
 
Кино Дженнифер Лоуренс жалеет, что снялась в «Пассажирах»
 
Кино Чёрт побери! Первый трейлер «Небриллиантовой руки», новогодней пародии от ТНТ
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2023 Фильмы 2024 Фильмы 2025 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Сериалы 2023 Сериалы 2024 Сериалы 2025 Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости Все комиксы Рецензии
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

Телеграм ВКонтакте Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду
 
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 679: «Кей-поп-охотницы на демонов», «28 лет спустя», «Оскар» за старпёрство и очередные извинения
 
3ЕВА
 
 
0Телеовощи – 605: Неудивительно коротенький
 
0Ноль кадров в секунду – 584: Сказочная мировая война
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 678: «Как приручить дракона», «Новичок», «Голый пистолет», мультик про говно, «Хищник: Убийца убийц»
 
2ЕВА – 638: Полубратья
 
0Телеовощи – 604: Выходцы из лошади
 
0Ноль кадров в секунду – 583: Польза не доказана
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 677: «Балерина», «Расплата 2», видеоигровой Джеймс Бонд, фильм про OpenAI, лучшая часть «Хищника»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме Комиксы

Новые комментарии

© 2002–2025 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru