titans2017 Рецензия на сериал «Титаны» / Titans
 
 
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Титаны

Titans

Рецензии ВсеяредакцииAzarath Metrion Zinthos (Илья Макаров)Сидабовские флэшбеки (2-й сезон) (Илья Макаров)
Сидабовские флэшбеки (2-й сезон)

От старых привычек трудно избавиться — и вот очередной сериал о супергероях DC напоминает сидабовские поделки намного сильнее, чем следовало бы. Второму сезону «Титанов» достались по наследству затянутые беседы по душам и бездарные сливы злодеев — здесь они смогли перещеголять даже фильмы Marvel. Ужасного демона Тригона, которым нас пугали всю прошлую осень, за две минуты побеждают силой любви. Со злодеями второго сезона возятся дольше, но стратегия не сильно отличается, и на нагнетание обстановки сил потрачено явно больше, чем на проработку финального замеса.

Зато болтовни и душевных терзаний хватит на три сезона вперёд. Собственно, большую часть времени герои только и заняты тем, что страдают: из-за прошлого, из-за будущего, из-за окружающих мудаков, из-за собственной дури. И лишь разнообразие персонажей спасает от тоски — из-за быстрого переключения между ними не всегда успеваешь заскучать. Только в случае с Грейсоном это не работает — он своим нытьём задолбал ещё в прошлом году.

Некоторые сюжетные решения попросту сбивают с толку и рушат иллюзию. В первом сезоне Хэнк ненавидел Грейсона за то, что тот переспал с его девушкой, но во втором выясняется, что бывший Робин был с Голубкой в полноценных отношениях, а Ястреб безропотно мирился с ролью куколда. Сценаристы сами забыли, что насочиняли? Рейчел ни минуты не переживает о погибшей матери, которую искала весь прошлый год. Да, та предала её и использовала — но можно было хоть какие-то эмоции проявить, когда папаша свернул той шею. Конечно, подростки часто бывают эмоционально заторможенными, но это уже попахивает аутизмом.

Продолжилась дебильная тенденция к постоянным расставаниям. Даже команда Стрелы распадалась не так часто в рамках одного сезона, как Титаны. При этом на Оливере не висела ответственность за нестабильных подростков, а тут девочка-ведьма, мальчик-оборотень, малолетний психопат, потом ещё дочь Дефстроука и сын Супермена. Но старшим буквально нет до них дела, они слишком заняты своими разборками. Три взрослые бабы бросили детей с парнем, которому самому нужна помощь, и пошли налаживать свою жизнь. А когда начались проблемы, просто обвинили его во всём. Хотя это неудивительно: учитывая современные культурные тенденции, очевидно, что кто бы ни творил дичь, мудаком всегда будет белый мужчина.

Позитивные изменения претерпела внешность Кори. Авторы полностью ушли от привычной для Старфайр рыже-фиолетовой гаммы, наконец-то прилично одели и причесали. Теперь она не имеет ничего общего с комиксным оригиналом, но шансов на похожесть не было изначально, учитывая внешность актрисы. На проблемы Кори не тратится много экранного времени, потому её рефлексия не раздражает. Вероятно, в третьем сезоне она будет пытаться вернуть способности и разобраться со своей не очень красивой сестрой — вот где будет простор для нытья.

Приятным обновлением команды стал Супербой. Его сюжетная линия интересна, жаль только, что скомкана, как и вся история с «Кадмусом». И если весь сезон напоминает Стреловёрс, то эпизоды про Коннора навевают приятные воспоминания о «Смолвиле».

Но главное разочарование — выбор актёра на роль Брюса Уэйна. Иэн Глен сам по себе хорошо смотрится в кадре, но это не Брюс. Нас пытаются убедить, что этот субтильный старичок — Бэтмен? Видимо, авторы вдохновлялись фильмом с Клуни. Да, он неплохо отжигает в роли галлюцинации Грейсона, вот только с каких пор Брюс Уэйн умеет отжигать? Это точно дело рук Грега Берланти: Зелёную Стрелу он превратил в мрачного зануду, а Бэтмена — в обаятельного весельчака.

В сериале присутствует атмосфера комиксов DC. Дефстроук, амазонки, «Кадмус», мелкие злодеи, и даже те, кто не появляется на экране — все воспринимаются как часть одного фантастического мира. Когда упоминают Роя Харпера, Супермена или Лекса Лютора — чувствуется, что это реальные люди, а не просто отсылки ради отсылок. И если кто-то из известных героев или злодеев появится в последующих сезонах, это будет воспринято как нечто естественное.

Вот только жаль, что уже второй сезон «Титанов» мы толком не видим самих Титанов. Показали совместную работу старой команды во флэшбеках, одну потасовку и проходку шеренгой в конце сезона. Ладно, в первом сезоне речь шла о знакомстве героев, но теперь уже можно показать их в деле, а по факту только болтовня о команде, которой на самом деле нет. Если бы сезон был посвящён тренировкам и первым миссиям Титанов — даже такая пародия на Людей Икс годилась бы. Но нет, вместо этого тринадцать эпизодов душевных терзаний и склок.

Если не брать во внимание убогих компьютерных тигра и Тригона, по технической части всё хорошо. Костюмы, спецэффекты, боёвка держатся на должном уровне. Увы, зрелищных боёв мало, и порадовать изобретательными трюками они не могут, но смотрится всё неплохо. Слабость сериала не в визуале.

Проект неплохо стартовал, но пробуксовка длиной в целый сезон существенно снижает желание ждать продолжения.

   
   
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Илья Макаров
10 декабря 2019
 
Оценка автора
Стерильно
Читательский рейтинг
73%
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