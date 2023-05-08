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СЕРИАЛЫ
448

Новые сериалы недели: драма о выпускниках Куантико

Источник: Hulu

Последний месяц весны обилием заметных сериальных новинок не радует. Среди более или менее заметных — драма на любителя «Класс '09», где снялись Кейт Мара и Брайан Тайри Генри. В рядах возвращенцев замечены анахроничная сатира-балаган «Великая» и финальный сезон зомби-драмы «Бойся ходячих мертвецов».

Понедельник, 8 мая

 
Сезон2
FOX
Остров фантазий Fantasy Island

фантастика, драма

В ролях Роселин Санчес, Киара Барнс, Джон Родригес, Дэйв Эннэйбл, Одетт Эннэйбл, Стефани Берри

Создатель Элизабет Крафт, Сара Фэйн

События разворачиваются на роскошном островном курорте, где любые — даже самые невероятные пожелания клиентов — исполняются. Правда, это почти всегда приводит к самым неожиданным последствиям. Заправляет курортом Елена Рорк, потомок мистера Рорка из оригинального сериала.

Среда, 10 мая

 
Премьера+
Hulu
Класс '09 Class of '09

драма

В ролях Брайан Тайри Генри, Кейт Мара, Сепиде Моафи, Брайан Дж. Смит, Джон Джон Брионес, Брук Смит

Создатель Том Роб Смит

Команда агентов ФБР, выпустившихся из Академии Куантико в 2009 году, вновь собираестя вместе после смерти общего друга выпускников. Сюжет охватывает 30 лет и разворачивается в трёх временных линиях, дабы поведать о сути правосудия, человечности и праве выбора, который определяет всю жизнь человека.

Агенты ФБР и их сложная жизнь станут центром внимания в драме от сценариста клюквенного трэшачка «Номер 44».

Видео

Четверг, 11 мая

 
Конец сезона2
CBS
Призраки Ghosts

комедия

В ролях Роуз Макивер, Уткарш Амбудкар, Доменик Ди Роса, Найджел Даунер, Эшер Гродман, Тристан Д. Лалла

Создатель Джо Порт, Джо Уайзман

Второй сезон комедии завершится 22 эпизодом The Heir. Телеканал CBS пока не сообщал о дальнейших планах в отношении сериала.

Видео

 
Конец сезона3
The CW
Уокер Walker

драма, боевик, детектив, приключенческий, триллер

В ролях Джаред Падалеки, Линдси Морган, Киган Аллен, Одетт Эннейбл, Коби Белл, Вайолет Бринсон

Создатель Анна Фрике

Третий сезон семейной драмы Джареда Падалеки завершится 18 серией It's A Nice Day for a Ranger Wedding!

Видео

 
Конец сезона4
DC Universe
Титаны Titans

фантастика, боевик

В ролях Брентон Туэйтс, Алан Ричсон, Анна Диоп, Эйприл Боулби, Линдси Горт, Минка Келли

Создатель Акива Голдсман, Грег Берланти, Джефф Джонс

Двенадцатая серия Titans Forever станет заключительной для четвёртого сезона и сериала.

Видео

Пятница, 12 мая

 
Сезон3
Hulu
Великая The Great

комедия, драма

В ролях Эль Фаннинг, Николас Холт, Фиби Фокс, Адам Годли, Гвилим Ли, Чарити Уэйкфилд

Создатель Тони Макнамара

Сплетённая из анахронизмов и выдумок сатирическая комедия поведает о бурной молодости Екатерины II, её воцарении и сложных супружеских отношениях с непутёвым императором Петром III.

Видео

Воскресенье, 14 мая

 
Сезон8
AMC
Бойся ходячих мертвецов Fear the Walking Dead

драма, ужастик

В ролях Клифф Кёртис, Ким Диккенс, Алисия Дебнем-Кэри, Фрэнк Диллэйн, Жасмин Асевес, Карлос Е. Кампос

Создатель Роберт Киркман, Дэйв Эриксон

Действие сериала разворачивается во вселенной «Ходячих мертвецов», в Лос-Анджелесе, в первые дни эпидемии. В центре сюжета находится семья матери-одиночки и консультанта по профессиям Мэдисон и разведённого учителя Трэвиса, вместе пытающихся выжить в зомби-апокалипсисе.

Видео

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