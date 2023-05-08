Новые сериалы недели: драма о выпускниках Куантико

Премьера +

Hulu

Команда агентов ФБР, выпустившихся из Академии Куантико в 2009 году, вновь собираестя вместе после смерти общего друга выпускников. Сюжет охватывает 30 лет и разворачивается в трёх временных линиях, дабы поведать о сути правосудия, человечности и праве выбора, который определяет всю жизнь человека.

Агенты ФБР и их сложная жизнь станут центром внимания в драме от сценариста клюквенного трэшачка «Номер 44».