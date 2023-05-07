Неделя сериалов на КГ — главные новости 1–7 мая

Слишком мало инклюзивности! Netflix отчитался о проделанной работе. Нет предела совершенству.

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Второй сезон «Властелина колец» будут снимать без шоураннеров и сценаристов. Может, оно и к лучшему.

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Боевик Halo завершил съёмки второго сезона (фото). Пабло Шрайбер на связи.

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