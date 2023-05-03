Слишком мало инклюзивности! Netflix отчитался о проделанной работе

Потоковый сервис Netflix ежедневно продолжает сбивать нас с ног потоками инклюзивного контента, но нет предела совершенству. Стриминг-гигант совместно с Университетом Южной Каролины провёл масштабное исследование, чтобы выяснить, какие меньшинства оказались незаслуженно забыты.

С женщинами всё в порядке — с 2018 по 2021 годы они были хотя бы на одной из ключевых ролей в 55% всех проектов сервиса. При этом в фильмах этот показатель увеличился особенно значительно — с 46,4% в 2018-м до 64,6% в 2021-м.

Обязательное расовое разнообразие также соблюдается. За период 2020-2021 годов в 47% всех фильмов и сериалов были представители расовых и этнических меньшинства на ключевых ролях.

По другую сторону камеры всё не так радужно, но и там прогресс налицо. В 2021 году дамы срежиссировали 26,9% проектов сервиса, при этом они были в ответе за 12,7% самых успешных фильмов года. Доля женщин среди создателей сериалов также выросла — с 27% в 2018 году до 38% в 2021-м.

Если в 2018 году темнокожих постановщиц было всего 5,6%, то тремя годами позже эта цифра выросла до не столь стыдных 11,8%. По части актёрства с этим вообще всё обстоит хорошо — в 2021 году чёрные представительницы сильного и независимого пола овладели 27,7% фильмов и 54,8% всех сериалов Netflix.

Правда, внезапно обнаружилось, что другие этнически группы представлены далеко не так щедро. Среди угнетённых остались латиноамериканцы, представители среднего востока, коренные американцы и гавайцы. Ну да кто их считает.