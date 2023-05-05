«Во все тяжкие» в «Филадельфии» — трейлер 16 сезона с Брайаном Крэнстоном и Аароном Полом

Пока другие подвергаются критике и становятся жертвами отмены, «В Филадельфии всегда солнечно» продолжает шутить на непотребные темы вот уже 16 сезонов кряду и прекращать не планирует. Сериал Роба Макэлхенни и Чарли Дэя уже получил продление на 17-й и 18-й сезоны, а в предстоящий 16-й затащил самих Джесси Пинкмана и Уолтера Уайта вселенной «Во все тяжкие» — Аарона Пола и Брайана Крэнстона.

Одним словом, продано!



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Шайка вернётся в полном составе — Макэлхенни, Дэй, Кейтлин Олсон, Гленн Хауэртон и Дэнни Девито.

Заголовки газет разрывают: инфляция, российско-американские отношения, ментальное здоровье, гендерное равенство, ответственность за причинение вреда, контроль над оружием и продукты под брендами знаменитостей. Но шайке не до того — они просто пытаются выжить в 2023 году и тоскуют по прошлому.

Мак борется с аллергией и отношениями на расстоянии, Чарли — со своими давно забытыми сёстрами, Ди — за контроль на арендной платой и женскую атлетику, Фрэнк — за своё оружие, а Деннис — за своё психическое здоровье. Год обещает быть насыщенным!

Возвращение намечено на 7 июня!