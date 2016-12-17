«Утиные истории» — знакомство с актёрами озвучивания

Персонажи возрождённых «Утиных историй», которые вернутся на телеэкраны следующим летом, обзавелись голосами и спели ту самую хорошо знакомую нам с детства песню из опенинга.
В озвучивании мультсериала принимают участие Дэвид Теннант (Скрудж Макдак), Дэнни Пуди (Хьюи/Билли), Бобби Мойнахан (Луи/Дилли), Бен Шварц (Дьюи/Вилли), Кейт Микуччи (Поночка), Токс Олагундойе (миссис Клювдия) и Бек Беннетт (Зигзаг Маккряк).
Исполнительным продюсером выступает Мэтт Янгберг («Юная Лига Справедливости»), художником-постановщиком — Шон Хименез («Гравити Фолз»). Производством занимается студия Disney Television Animation.
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