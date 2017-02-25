Исполнитель роли Профессора Икс Патрик Стюарт решил воспользоваться удобным случаем (выходом фильма «Логан: Росомаха») и завязать со вселенной «Людей Икс»:

Меня до слёз растрогал показ «Логана» в Берлине. Мы должны были выйти на сцену с Хью, но только после окончания заключительных титров. У нас было время посидеть и я понял одну вещь, что лучше уже не будет. Этот фильм — идеальный шанс по красоте и настроению, чтобы попрощаться с Чарльзом Ксавьером. И я сказал Хью тоже самое, мол, всё, это — конец.

Сэр Патрик Стюарт сыграл Профессора Икс в семи фильмах (включая небольшие роли в «Людях Икс: Начало. Росомаха» и «Росомахе: Бессмертном»).

«Логан: Росомаха» как бы считается лебединой песней мистера Джекмана, но все подозревают, что он когда-нибудь вернётся к образу мутанта, к примеру, в «Дэдпуле 2». Сам Хью недавно заявил, что стопроцентно передумает уходить на икс-пенсию, если его персонажа возьмут в киновселенную Marvel.

В 2024 году популяция мутантов заметно снизилась и Люди Икс были распущены. Логан, чьи способности к регенерации потеряли былую силу, тихонько спивается и подрабатывает шофёром. Он ухаживает за больным Профессором Икс и прячет старика от внешнего мира. Однажды Логан получает заказ отвести девочку по имени Лора до канадской границы. Сперва он отказывается, но Профессор ждал этого события долгие годы. Лора легко впадает в боевой раж и очень напоминает самого Росомаху. Её преследуют зловещие силы, работающие на могущественную корпорацию; её ДНК хранит секрет, касающийся связи с Логаном. И так начинается безжалостная погоня.

Кино выходит 2 марта 2017 года.