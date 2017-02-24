Криминальная драма Алана Камминга «Инстинкт» для телеканала CBS вновь пополнила актёрский состав. Проект принял на борт Навина Эндрюса («Остаться в живых», «Восьмое чувство») и Дэниэла Ингса («Молодой Морс», «Корона»).

Телевизионная адаптация ещё неопубликованного романа Джеймса Паттерсона «Доктор Смерть» расскажет об оперативнике ЦРУ в отставке Дилане (Алан Камминг), наслаждающегося тихой жизнью профессора и талантливого писателя, недавно вышедшего замуж за Трейси (Дэниэл Ингс). Всё рушится, когда один из лучших детективов нью-йоркской полиции Лиззи (Бояна Новакович) обращается к нему за помощью в поимке беглого серийного убийцы. Также в события вовлечён старый друг Дилана из ЦРУ Джулиан в исполнении Навина Эндрюса, не уступающий коллеге ни умом, ни сообразительностью.

Написанием сценария занимается Майкл Рауч («Пациент всегда прав»). Камминг выступает исполнительным продюсером проекта наравне с автором литературного первоисточника и сценаристом, а также Алексом Куртцманом («Сонная Лощина», «Звёздный путь: Дискавери»), Хизер Кадин, Леопольдо Гоутом и Биллом Робинсоном. Производственный процесс курирует CBS TV Studios.