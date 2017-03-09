Ещё одна не слишком тепло встреченная «песочница» продолжает попытки вернуть себе любовь игроков. Последняя версия No Man’s Sky, озаглавленная The Path Finder, добавляет в неё следующие элементы:
- Поддержка PS4 Pro;
- Графические улучшения: обновлённое освещение, текстуры высокого разрешения и тому подобное;
- Возможность владеть несколькими кораблями;
- 3 вида наземного транспорта;
- Режим игры с пермасмертью (и соответствующие ачивки);
- Возможность делиться созданными базами (в Steam, например, это реализовано через Steam Workshop);
- Строительство гоночных трасс;
- Новые торговцы и новая ценная валюта;
- Вдвое больше элементов для строительства;
- Специализации и классы для оружия и кораблей.
И это даже не всё, но тем, кто хочет увидеть полный список изменений, стоит пройти на страницу последней версии No Man’s Sky. Остальным же рекомендуем ограничиться просмотром ролика: