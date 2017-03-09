Ещё одна не слишком тепло встреченная «песочница» продолжает попытки вернуть себе любовь игроков. Последняя версия No Man’s Sky, озаглавленная The Path Finder, добавляет в неё следующие элементы:

Поддержка PS4 Pro;

Графические улучшения: обновлённое освещение, текстуры высокого разрешения и тому подобное;

Возможность владеть несколькими кораблями;

3 вида наземного транспорта;

Режим игры с пермасмертью (и соответствующие ачивки);

Возможность делиться созданными базами (в Steam, например, это реализовано через Steam Workshop);

Строительство гоночных трасс;

Новые торговцы и новая ценная валюта;

Вдвое больше элементов для строительства;

Специализации и классы для оружия и кораблей.

И это даже не всё, но тем, кто хочет увидеть полный список изменений, стоит пройти на страницу последней версии No Man’s Sky. Остальным же рекомендуем ограничиться просмотром ролика: