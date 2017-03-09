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No Man's Sky — версия The Path Finder добавляет наземный транспорт

Ещё одна не слишком тепло встреченная «песочница» продолжает попытки вернуть себе любовь игроков. Последняя версия No Man’s Sky, озаглавленная The Path Finder, добавляет в неё следующие элементы:

  • Поддержка PS4 Pro;
  • Графические улучшения: обновлённое освещение, текстуры высокого разрешения и тому подобное;
  • Возможность владеть несколькими кораблями;
  • 3 вида наземного транспорта;
  • Режим игры с пермасмертью (и соответствующие ачивки);
  • Возможность делиться созданными базами (в Steam, например, это реализовано через Steam Workshop);
  • Строительство гоночных трасс;
  • Новые торговцы и новая ценная валюта;
  • Вдвое больше элементов для строительства;
  • Специализации и классы для оружия и кораблей.

И это даже не всё, но тем, кто хочет увидеть полный список изменений, стоит пройти на страницу последней версии No Man’s Sky. Остальным же рекомендуем ограничиться просмотром ролика:

 
 
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Видео No Man's Sky (PC, PlayStation 4)
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