Костюм из «Чудо-женщины» для Injustice 2

В связи со стремительно приближающейся премьерой DC-боевика «Чудо-женщина» студия NetherRealm запустила специальный эвент в файтинге Injustice 2. Эвент этот позволит игрокам с относительной лёгкостью собрать комплект брони эпичного класса, срисованный с боевого облачения Дианы в фильме, и нарядить в него свою подопечную.

Чтобы получить весь комплект, игрокам придётся преодолеть за Чудо-женщину пять башен испытаний в соответствующей «Мультивселенной» (пояснение для тех, кто ещё не знаком в Injustice 2: так здесь называется один из игровых режимов). Четыре из них идут по нарастанию длины, но не сложности, в то время как в последнюю, содержащую щит, рекомендуют соваться уже с персонажем 20 уровня.

Свой вариант эвента затронет и мобильную версию Injustice 2, но там он стартует лишь завтра, а потому мы пока не знаем конкретных условий. Не исключено, что костюм банально предложат купить за деньги — всё-таки речь идёт об условно-мобильной игре.

Продлится вся эта радость чуть дольше недели.

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