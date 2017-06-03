Телеовощи. Выпуск 172: Боевой гопак

-
- 4
- 871
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $445 из $450
Ближайшая цель: Делаем ежемесячные выпуски на спецтемы по выбору спонсоров. Все целиПоддержать
Содержание
Оценки эпизодов
|00:03:12 —
|Новости
|00:42:13 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:59:06 —
|«Под несчастливой звездой» — 1x01 (премьера сезона)
|01:11:20 —
|«Американские боги» — 1x05
|01:18:24 —
|«Кремниевая долина» — 4x06
|01:23:08 —
|«Люцифер» — 2х18 (финал сезона)
|01:26:29 —
|«Доктор Кто» — 10x07
|01:33:28 —
|«Волчонок» — 1x09 (впечатления Ларисы)
|01:38:02 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x21 (впечатления Льва)
|01:48:10 —
|Благодарим наших спонсоров
Скачивание