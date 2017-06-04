Новости кино — лучшее за неделю

- Иностранные фильмы заставят платить пять миллионов за выход в прокат — обязательный налог за их право показывать нам кино.
- «Салют-7» — трейлер и постер — время вторых.
- Джеймс Кэмерон не переживает из-за большой паузы между «Аватарами» — режиссёр верит в свою репутацию Великого Сиквелизатора.
- Требовательный кастинг в экранизацию «Аладдина» — бледнолицые и не умеющие петь не пройдут.
- Россия и Индия начнут снимать совместные фильмы — хинди руси бхай бхай, теперь и в кино.
- «Убийство в „Восточном экспрессе“» — трейлер и постер — великое кино про Великие Усы (усы действительно впечатляют).
- «Оатс» — тизер — Нил Бломкамп возвращается к короткометражкам (выбора всё равно нет).
- Кассовые сборы «Чудо-женщины» уступают всем фильмам из вселенной DC — критика крутится — лавэха мутится.
- «Между нами горы» — трейлер — можно ли доверять Кейт Уинслет в вопросах выживания?
- «Грань будущего 2» будет скромным сиквелом — «День сурка» с экшеном станет просто «Днём сурка».