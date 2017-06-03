Кассовые сборы «Чудо-женщины» уступают всем фильмам из вселенной DC

«Чудо-женщина» неплохо смотрится в прокате — в пятницу кино заработало $ 38,9 млн (сюда вошли $ 11 млн с превью-показов в четверг). Фильм практически повторяет динамику сборов «Стражей галактики», которые подняли $ 37,8 млн в пятницу (с $ 11,2 млн от превью). Марвеловская картина за первый уик-энд взяла $ 94,3 млн, дисишная может теоретически дотянуть до ста миллионов.

Международный прокат принёс $ 47,1 млн. Общая касса равняется $ 85,9 млн.

И для сравнения: «Отряд самоубийц» собрал за первые выходные $ 133,7 млн, «Бэтмен против Супермена» — $ 166 млн, а «Человек из стали» — $ 116,6 млн.

Да, кассовые сборы «Чудо-женщины» самые слабые в расширенной вселенной DC, но позитивная критика искупает всё.