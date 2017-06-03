Кассовые сборы «Чудо-женщины» уступают всем фильмам из вселенной DC

- №ФильмСборы
млн±Кино-
театрыВсего
млн
- 1Чудо-женщина
Wonder Woman$ 38,94165$ 38,9
- 2Капитан Подштанник: Первый эпический фильм
Captain Underpants$ 8,03434$ 8,0
- 3Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales$ 6,3−73,4%4276$ 99,3
- 4Стражи галактики. Часть 2
Guardians of the Galaxy Vol. 2$ 2,7−50,4%3507$ 348,4
- 5Спасатели Малибу
Baywatch$ 2,6−54,0%3647$ 35,8
- 6Чужой: Завет
Alien: Covenant$ 1,1−63,0%2660$ 64,3
- 7Весь этот мир
Everything, Everything$ 1,1−48,6%2375$ 26,0
- 8Дочь и мать её
Snatched$ 0,4−64,2%1625$ 42,9
- 9Дневник слабака 4
Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul$ 0,4−71,8%2088$ 17,0
- 10Меч короля Артура
King Arthur: Legend of the Sword$ 0,3−63,3%1222$ 36,3
«Чудо-женщина» неплохо смотрится в прокате — в пятницу кино заработало $ 38,9 млн (сюда вошли $ 11 млн с превью-показов в четверг). Фильм практически повторяет динамику сборов «Стражей галактики», которые подняли $ 37,8 млн в пятницу (с $ 11,2 млн от превью). Марвеловская картина за первый уик-энд взяла $ 94,3 млн, дисишная может теоретически дотянуть до ста миллионов.
Международный прокат принёс $ 47,1 млн. Общая касса равняется $ 85,9 млн.
И для сравнения: «Отряд самоубийц» собрал за первые выходные $ 133,7 млн, «Бэтмен против Супермена» — $ 166 млн, а «Человек из стали» — $ 116,6 млн.
Да, кассовые сборы «Чудо-женщины» самые слабые в расширенной вселенной DC, но позитивная критика искупает всё.