Стивен Спилберг распределил композиторов на парочку своих фильмов

Режиссёр Спилберг выбрал для своего научно-фантастического фильма «Первому игроку приготовиться» нового композитора — Алана Сильвестри. Обычно Стивен предпочитает пользоваться Джоном Уильямсом, но не в этот раз.

Почему? А потому: как истинный гений мистер Спилберг параллельно занимается постпродакшеном ещё одной своей картины — политической драмы The Papers. А теперь угадайте, куда именно главный постановщик трудоустроил Уильямса? Именно туда!

Блин, уважаемый Стивен Спилберг, можно же ведь сосредоточиться на какой-нибудь одной ленте. Тем более, что хорошей фантастики от вас ждут очень и очень давно.

Кстати, Спилберга и Сильвестри связывают невероятно крепкие узы: Стивен был продюсером серии «Назад в будущее», где Алан записывал звуковую дорожку. Сильвестри также числится композитором «Мстителей», «Ночи в музее» и «Форреста Гампа».

Сюжет «Первого игрока» повествует о мрачном будущем и о том, как большая часть человечества прячется от реальности в ОАЗИСе — глобальной виртуальной утопии, где пользователи ведут идеальную и счастливую альтернативную жизнь. Когда создатель этой программы стоимостью в триллионы долларов умирает, он оставляет всё своё состояние победителю квеста, спрятав улики в укромных местах ОАЗИСа.

Кино выйдет 30 марта 2018 года.