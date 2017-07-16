Телеовощи. Выпуск 180: Плейлист Короля Ночи

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Собрано $463 из $500
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Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:02 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:14:42 —
|Castlevania — 1x01-04 (премьера)
|00:23:21 —
|«Спасение» — 1x01 (премьера)
|00:33:14 —
|«Уилл» — 1x01 (премьера)
|00:38:18 —
|«Форс-мажоры» — 7x01 (премьера сезона)
|00:47:16 —
|«Цыганка» — 1x02
|00:48:27 —
|«Тёмная материя» — 3x06
|00:51:29 —
|«Банши» — 1x02—05 (впечатления Михаила)
|00:55:28 —
|«Рэй Донован» — 2x07—09 (впечатления Михаила)
|01:03:34 —
|«Кровавые гонки» — 1x05
|01:08:29 —
|Новости
|01:19:47 —
|Благодарим наших спонсоров
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