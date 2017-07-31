В грядущем шестом сезоне детективной драмы «Элементарно» гениальному сыщику Шерлоку Холмсу в связи из-за основательно натянутых отношений с доктором Ватсон хотя бы на время потребуется новый напарник. Им станет герой Десмонда Харрингтона (фильмы «Жанна Д’Арк», «Поворот не туда», сериалы «Декстер», «Области тьмы»).

Личная история у персонажа непростая. Холмс познакомился с Майклом (Десмонд Харрингтон) в нью-йоркском реабилитационном центре. Благодаря словам, сказанным ему однажды Шерлоком на собрании анонимных наркоманов, парень смог найти в себе силы избавиться от зависимости. Чувствуя себя обязанным брату по несчастью, Майкл предлагает детективу свою помощь именно тогда, когда она ему больше всего нужна.

Шестой сезон сериала «Элементарно» — творения Роберта Доэрти («Тёмный ангел», «Двойник») — с Джонни Ли Миллером (Шерлок Холмс) и Люси Лью (Джоан Ватсон) в главных ролях вернётся в эфир телеканала CBS в первой половине осени.