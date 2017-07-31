Приянка Чопра продюсирует сериал о бывшей звезде Болливуда

Индийская диаспора расстаралась на славу. Телеканал ABC запустил в разработку однокамерную комедию о бывшей звезде Болливуда от звезды нынешней — Приянки Чопры («Куантико», «Спасатели Малибу»).

Пока что безымянный сериал, основанный на жизни индийской актрисы Мадхури Дикшит, расскажет о Болливудской звезде, которая оставила карьеру и обосновалась со своей бикультурной семьёй в одном из многочисленных американских пригородов, и теперь отчаянно пытается привнести колорит в это унылое место.

Сценарий пилотного эпизода напишет Шри Рао. Он же выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Чопрой, Дикшит, Шрирамом Нене, а также коллегами по «Куантико» Марком Гордоном («Рэй Донован», «Анатомия страсти») и Ником Пеппером («Последний кандидат»). Производством займутся Mark Gordon Company (MGC) и ABC Studios.