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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Приянка Чопра продюсирует сериал о бывшей звезде Болливуда

Индийская диаспора расстаралась на славу. Телеканал ABC запустил в разработку однокамерную комедию о бывшей звезде Болливуда от звезды нынешней — Приянки Чопры («Куантико», «Спасатели Малибу»).

Пока что безымянный сериал, основанный на жизни индийской актрисы Мадхури Дикшит, расскажет о Болливудской звезде, которая оставила карьеру и обосновалась со своей бикультурной семьёй в одном из многочисленных американских пригородов, и теперь отчаянно пытается привнести колорит в это унылое место.

Сценарий пилотного эпизода напишет Шри Рао. Он же выступит исполнительным продюсером проекта наравне с Чопрой, Дикшит, Шрирамом Нене, а также коллегами по «Куантико» Марком Гордоном («Рэй Донован», «Анатомия страсти») и Ником Пеппером («Последний кандидат»). Производством займутся Mark Gordon Company (MGC) и ABC Studios.

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