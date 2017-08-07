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КИНО
 
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«Тёмная башня» — рейтинг и оценки критиков

«Тёмная башня» со свистом развалилась в первые же дни проката – позорненькая экранизация центрального цикла всего творчества Стивена Кинга красуется в списке худших фильмов этого года с рейтингом 39%.

Картину громят не только поклонники литературного первоисточника – хотя им, наверное, особенно обидно за просранный богатый материал, из которого получилось поверхностное фэнтези для самых маленьких. Остальные рецензенты, незнакомые со сложной структурой оригинальной истории, ставят средние баллы – для них это скучноватая сказка про плохих и хороших, без какой-либо глубины по части персонажей и истории.

Лучше дела у фантастики «Валериан и город тысячи планет» в русскоязычном сегменте (67%), чем на Западе – там к новому фильму Люка Бессона отнеслись прохладнее.

Подробнее оценки критиков фильма «Тёмная башня» и других актуальных новинок проката можете посмотреть по ссылкам ниже:

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Тёмная башня
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