«Без сердцебиения» — анонс

Сайт Otakomu раскрыл подробности телеадаптации научно-фантастического романа Сатощи Хасе «Без сердцебиения» (Beatless), намеченной к выходу на январь следующего года.

Япония, 2105 год. Большая часть рабочих обязанностей возложена на человекоподобных андроидов hIE, ставших привычной частью человеческого общества. Эндо Арато — обычный 17-летний парень — испытывает к hIE симпатию, в то время как другие люди считают их лишь вещами. Однажды ночью происходит событие, которое сильно меняет жизнь Эндо: он становится свидетелем «нападения вишнёвых лепестков», заставляющих андроидов и машин выходить из-под контроля и атаковать людей. Единственное, что его спасает, — появление таинственной красотки, девушки-андроида Лации.