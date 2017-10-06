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Первоисточники: moetron.newswww.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Без сердцебиения» — анонс

Сайт Otakomu раскрыл подробности телеадаптации научно-фантастического романа Сатощи Хасе «Без сердцебиения» (Beatless), намеченной к выходу на январь следующего года.

Япония, 2105 год. Большая часть рабочих обязанностей возложена на человекоподобных андроидов hIE, ставших привычной частью человеческого общества. Эндо Арато — обычный 17-летний парень — испытывает к hIE симпатию, в то время как другие люди считают их лишь вещами. Однажды ночью происходит событие, которое сильно меняет жизнь Эндо: он становится свидетелем «нападения вишнёвых лепестков», заставляющих андроидов и машин выходить из-под контроля и атаковать людей. Единственное, что его спасает, — появление таинственной красотки, девушки-андроида Лации.

Авторы
Режиссёр Сэйдзи Мизущима «Ан-Го», «Изгнанные из Рая»
Оригинальный дизайнер персонажей redjuice «Венец вины», «Империя трупов»
Дизайнер персонажей Хироко Ягучи «Ан-Го», «Идол, действуй»
Сценарист Тацуя Такахащи «Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна», «Эроманга-сенсей»
Второй сценарист Го Заппа «Хроники клуба бездельников», «А вот и три ангела!»
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Без сердцебиения (Beatless)
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