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Манга «Тетрадь смерти» получит новое российское издание

Издательство «Азбука» взялось заново издавать в России культовую мангу сценариста Цугуми Ообы и художника Такещи Обаты «Тетрадь смерти» (Death Note). Это, кажется, единственный случай, когда мангу на русском издают повторно: с 2008-го по 2012 год издательство «Эксмо» уже выпустило все 12 томов. Впрочем, новое издание будет ощутимо отличаться от старого.

Во-первых, манга выйдет в новых вёрстке и редактуре, с дополненной ретушью. Во-вторых, будут цветные полосы, а в числе дополнительных материалов ещё и обложки оригинальных томов в цвете. Тут требуется пояснение — мы готовим мангу по коллекционному изданию, которое называется Black Edition, и наши книги будут ему соответствовать. То есть это будет два тома под одной обложкой!

И конечно, классика должна выходить в твёрдом переплёте! Твёрдый переплёт, блинтовое тиснение (ну, это когда обложка рельефная), закрашенный в чёрный цвет обрез, да ещё и ляссе. Только хардкор!

Цитата из пресс-релиза

Первый выпуск поступит в продажу уже в ноябре, второй — в декабре.

Человек, чьё имя будет записано в этой тетради, умрёт... Записная книжка бога смерти попадает в руки студента Лайта Ягами, и тот решает избавить мир от зла с помощью Тетради смерти. Куда приведут эти благие намерения?

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Темы
 
Манга Тетрадь смерти (Death Note)
 13 января 2010 годаРецензия на «Тетрадь смерти»
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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