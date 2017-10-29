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Новая презентация Star Citizen

Крис Робертс и студия Cloud Imperium провели очередную масштабную презентацию самого дорогого проекта в истории краудфандинга — космического эпика под названием Star Citizen. И, да, если разговоры о без малого пятидесятимиллионных бюджетах сиквелов Dead Space вызывали оторопь, то по демонстрациям Star Citizen огромный бюджет разработки чувствуется. Выльются ли многочисленные крутые технологии, утрамбованные в проект, в интересную и увлекательную игру — вопрос отдельный, но 163 миллиона, поднятые разработкой, явно уходят не на пьянки и проституток (ну или не только на них).

Так, самым интересным отрывком новой презентации была, пожалуй, демонстрация очень сложной и реалистичной системы движения персонажа по неровным поверхностям — штуки, о которой дорогущие блокбастеры типа Horizon Zero Dawn могут лишь мечтать. Ну и совмещение записанной актёрами анимации и жестов с алгоритмом, позволяющим персонажам помнить о местоположении игрока и говорить именно с ним, а не с пустотой — оно тоже смотрится отлично.

 
 

Основная часовая презентация, впрочем, тоже была не лишена интересных моментов: например, авторы продемонстрировали систему генерации городов и интерьера свежесозданных зданий. А вот интересных новостей относительно одиночной кампании Squadron 42 до сих пор не слышно, увы.

 
 
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Видео Star Citizen (PC)
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