Многосерийному «Ведьмаку» подыскали шоураннера

В мае Netflix сделал громкое заявление о запуске в разработку сериала «Ведьмак» — экранизации одноимённой культовой книжной серии Анджея Сапковского. С тех пор поклонники литературного первоисточника и, конечно, игр по вселенной охотника на чудовищ Геральта из Ривии изнывали от нетерпения в ожидании новостей. И, наконец, дождались — издание Variety сообщило имя человека, который возглавит работу над телевизионным проектом. Шоураннером будущего сериала назначена Лорен Шмидт Хиссрич — один из исполнительных продюсеров и сценаристов «Сорвиголовы» и «Защитников».

Фэнтезийная сага успела пережить телеэкранизацию у себя на родине — в 2001 году по сборникам рассказов «Последнее желание» и «Меч предназначения» Марек Бродский снял мини-сериал, титульную роль в котором сыграл известный польский актёр Михал Жебровский («Огнём и мечом»).

Сапковский выступает креативным консультантом сериала. Томаш Багиньский, снявший все открывающие видеоролики к трилогии игр «Ведьмак», числится одним из режиссёров проекта и его исполнительным продюсером наряду с Хиссрич, Яреком Савко, а также коллегами по «Пространству» Шоном Дэниелом и Джейсоном Брауном. В производстве наряду с Netflix участвует польская студия Platige Image.