«Террор» — тизер с датой выхода

Десятисерийный триллер «Террор» от кабельного канала AMC обзавёлся тизером и датой выхода — двухчасовая премьера сериала состоится 26 марта. Короткое двадцатисекундное видео обещает гнетущую атмосферу и саспенс.

События экранизации одноимённого романа-бестселлера Дэна Симмонса разворачиваются в 1847 году, когда стартовала экспедиция по освоению Арктики под командованием офицера Королевского военно-морского флота сэра Джона Франклина. Её участники на кораблях «Террор» и «Эребус» отправляются исследовать так называемый Северо-Западный проход и подвергаются нападению неизвестного монстра, втягивающего экипажи суден в жестокую борьбу за выживание.

В сериале снимаются Джаред Харрис («Корона»), Тобайас Мензис («Чужестранка»), Киран Хандс («Игра престолов»), Пол Рэди («Утопия»), Адам Нагаитис («Счастливая долина»), Нив Нилсен, Иэн Харт («Последнее королевство») и Тристан Гравель («Мистер Селфридж»).

Шоураннерами выступают Су Хью («Убийство») и сценарист проекта Дэвид Кайганич («Большой всплеск»). Исполнительными продюсерами числятся Ридли Скотт, Дэвид в. Цукер («Человек в высоком замке») и Гаймон Кеседи («Игра престолов»). Производство контролируют Scott Free, EMJAG Productions, Entertainment 360 и AMC Studios.