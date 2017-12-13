Кабельный канал USA Network обеспечил сериалу «Мистер Робот» четвёртый сезон. Сценаристы уже засели за работу над продолжением. Многосерийный технотриллер вернётся на телеэкраны в следующем году.

Сериал Сэма Эсмейла повествует о рядовом работнике службы кибербезопасности Эллиоте Алдерсоне (Рами Малек), влившемся в подпольную организацию хакеров, которую возглавляет парень по прозвищу Мистер Робот (Кристиан Слэйтер). Идейные борцы с транснациональной корпорацией Evil Corp планируют разрушить поработившую обывателей систему с помощью серии невероятно мощных хакерских атак.

В сериале помимо Малека и Слэйтера задействованы Портия Даблдэй, Карли Чаикин, Мартин Вальстрём, Майкл Кристофер и другие.

Эсмейл значится исполнительным продюсером, режиссёром и шоураннером четвёртого сезона «Мистера Робота». Производственным процессом продолжат руководить студии Anonymous Content («Настоящий детектив») и Universal Cable Productions.