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USA Network продлил «Мистера Робота» на четвёртый сезон Netflix гарантировал сериалу «Каратель» второй сезон КГ играет: Resident Evil 7: Not a Hero «Бэтмен Ниндзя» — сэйю и два трейлера Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 58: Naughty Dog
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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

USA Network продлил «Мистера Робота» на четвёртый сезон

Кабельный канал USA Network обеспечил сериалу «Мистер Робот» четвёртый сезон. Сценаристы уже засели за работу над продолжением. Многосерийный технотриллер вернётся на телеэкраны в следующем году.

Сериал Сэма Эсмейла повествует о рядовом работнике службы кибербезопасности Эллиоте Алдерсоне (Рами Малек), влившемся в подпольную организацию хакеров, которую возглавляет парень по прозвищу Мистер Робот (Кристиан Слэйтер). Идейные борцы с транснациональной корпорацией Evil Corp планируют разрушить поработившую обывателей систему с помощью серии невероятно мощных хакерских атак.

В сериале помимо Малека и Слэйтера задействованы Портия Даблдэй, Карли Чаикин, Мартин Вальстрём, Майкл Кристофер и другие.

Эсмейл значится исполнительным продюсером, режиссёром и шоураннером четвёртого сезона «Мистера Робота». Производственным процессом продолжат руководить студии Anonymous Content («Настоящий детектив») и Universal Cable Productions.

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