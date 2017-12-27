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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:
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Sony готовится вернуть на экраны ситком «Без ума от тебя» с Полом Райзером и Хелен Хант

Вслед за слухами о возрождении некогда очень популярного ситкома «Офис» пошли разговоры о ребуте его собрата по жанру «Без ума от тебя». Поговаривают, производственная компания Sony Pictures Television Studios взялась вернуть проект в эфир и уже начала переговоры о возвращении на съёмочную площадку исполнителей главных ролей Хелен Хант и Пола Райзера.

Сериал, выходивший на телеканале NBC с 1992 по 1999 год, насчитывает семь сезонов и повествует о повседневной жизни Пола (Райзер) и Джейми (Хант) Бакман — молодой семейной пары из Нью-Йорка. Предполагается, что продолжение сосредоточиться на том, как Бакманы справляются с так называемым синдромом опустевшего гнезда, когда их дочь Мэйбл уезжает на учёбу в колледж.

Пол Райзер, который ко всему прочему выступал одним их создателей проекта, а также его сценаристом и исполнительным продюсером, вполне может вернуться и к этим обязанностям. Канал NBC пока не вовлечён в переговоры.

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