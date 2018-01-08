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Победители премии «Золотой глобус 2018»: Сериалы

В Беверли-Хиллз состоялась торжественная церемония чествования лауреатов 75-й ежегодной премии «Золотой глобус». Особых сюрпризов результаты голосования жюри в телевизионных номинациях не преподнесли. Подавляющее большинство статуэток отхватили представители кабельных каналов и потоковых сервисов, а лидером стал HBO, в чьей копилке оказалось четыре награды.

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Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):

Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):

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