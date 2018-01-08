Победители премии «Золотой глобус 2018»: Сериалы

В Беверли-Хиллз состоялась торжественная церемония чествования лауреатов 75-й ежегодной премии «Золотой глобус». Особых сюрпризов результаты голосования жюри в телевизионных номинациях не преподнесли. Подавляющее большинство статуэток отхватили представители кабельных каналов и потоковых сервисов, а лидером стал HBO, в чьей копилке оказалось четыре награды.
Лучший драматический сериал:
- «Рассказ служанки» (Hulu)
Лучший комедийный сериал:
- «Невероятная миссис Мэйзел» (Amazon)
Лучший мини-сериал или телефильм:
- «Большая маленькая ложь» (HBO)
Лучшая актриса (драматический сериал):
- Элизабет Мосс, «Рассказ служанки»
Лучшая актриса (комедийный сериал):
- Рэйчел Броснахэн, «Невероятная миссис Мэйзел»
Лучшая актриса (мини-сериал или телефильм):
- Николь Кидман, «Большая маленькая ложь»
Лучшая актриса второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):
- Лора Дерн, «Большая маленькая ложь»
Лучший актёр (драматический сериал):
- Стерлинг К. Браун, «Это мы»
Лучший актёр (комедийный сериал):
- Азиз Ансари, «Мастер не на все руки»
Лучший актёр (мини-сериал или телефильм):
- Юэн Макгрегор, «Фарго»
Лучший актёр второго плана (сериал, мини-сериал или телефильм):
- Александр Скарсгард, «Большая маленькая ложь»