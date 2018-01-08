Хелена Бонем Картер готовится присоединиться к третьему сезону «Короны»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Третий сезон исторической драмы Netflix «Корона» грозит серьёзно усилиться: поговаривают, что Хелена Бонем Картер («Король говорит», «Алиса в Стране чудес») не прочь сыграть роль принцессы Маргарет — сестры королевы Елизаветы II. Окончательное решение пока не принято — ведутся переговоры. Представители потокового сервиса эту информацию никак не комментируют.

Предполагается, что актриса сменит отыгравшую два сезона и слишком молодую для третьего Ванессу Кирби. Создатель сериала Питер Морган изначально заявлял о намерении регулярно проводить рекаст, дабы персонажи выглядели согласно своему возрасту.

Ранее стало известно, что Оливия Колман («Ночной администратор», «Бродчёрч») придёт на замену осыпанной наградами Клэр Фой в третьей и четвёртой частях байопика.

Примечательно, что ранее Бонем Картер исполнила роль матери принцессы Маргарет — королевы Елизаветы Боуз-Лайон в оскароносном фильме Тома Хупера «Король говорит!».