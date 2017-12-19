«Изменённый углерод» — ролик о создании

Потоковый сервис Netflix продолжает баловать зрителей видеоматериалами, посвящёнными «Изменённому углероду», десятисерийный первый сезон которого выйдет 2 февраля. Ролик о создании сериала изобилует новыми кадрами, а также комментариями актёров, в общих чертах описывающих сюжет и свои впечатления от работы в проекте.

События фантастического боевика по одноимённому роману Ричарда Моргана разворачиваются в далёком будущем. Человечество изобрело способ оцифровки сознания и пересаживания его из тела в тело — технологический аналог бессмертия. Ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Юэль Киннаман) угодил в тюрьму на сотни лет, но обретает шанс начать жизнь заново на Земле. Для этого Ковачу необходимо раскрыть тайну убийства одного из тел-носителей своего богатого заказчика.

Шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом выступает проекта Лаэта Калогридис («Аватар», «Алита: Боевой ангел»). В режиссёрах значатся Мигель Сапочник («Игра престолов»), Энди Годдард («Каратель»), Ута Бризвитц («Чёрные паруса»), Питер Хор («Сорвиголова»), Ник Харран («Шерлок») и Алекс Грейвз («Родина»).