 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Новости игр — лучшее за неделю Netflix гарантировал сериалу «Каратель» второй сезон Netflix продлил «Охотника за разумом» на второй сезон «Бэтмен Ниндзя» — сэйю и два трейлера Ноль кадров в секунду. Спецвыпуск 58: Naughty Dog
3
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

«Изменённый углерод» — ролик о создании

Потоковый сервис Netflix продолжает баловать зрителей видеоматериалами, посвящёнными «Изменённому углероду», десятисерийный первый сезон которого выйдет 2 февраля. Ролик о создании сериала изобилует новыми кадрами, а также комментариями актёров, в общих чертах описывающих сюжет и свои впечатления от работы в проекте.

События фантастического боевика по одноимённому роману Ричарда Моргана разворачиваются в далёком будущем. Человечество изобрело способ оцифровки сознания и пересаживания его из тела в тело — технологический аналог бессмертия. Ветеран межзвёздных битв Такеши Ковач (Юэль Киннаман) угодил в тюрьму на сотни лет, но обретает шанс начать жизнь заново на Земле. Для этого Ковачу необходимо раскрыть тайну убийства одного из тел-носителей своего богатого заказчика.

Шоураннером, исполнительным продюсером и сценаристом выступает проекта Лаэта Калогридис («Аватар», «Алита: Боевой ангел»). В режиссёрах значатся Мигель Сапочник («Игра престолов»), Энди Годдард («Каратель»), Ута Бризвитц («Чёрные паруса»), Питер Хор («Сорвиголова»), Ник Харран («Шерлок») и Алекс Грейвз («Родина»).

3 Обсудить
Темы
 
Видео Изменённый углерод
 19 декабряДиего Луна и Майкл Пенья записались в четвёртый сезон «Нарков» 13 декабряNetflix гарантировал сериалу «Каратель» второй сезон 10 декабря«Джессика Джонс» — тизер второго сезона с датой выхода 9 декабряМногосерийному «Ведьмаку» подыскали шоураннера 6 декабря«Чёрное зеркало» — дата выхода четвёртого сезона и трейлер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Изменённый углерод» — тизер с датой выхода
 
«Изменённый углерод» — промо-ролик
 
«Изменённый углерод» — второй тизер

Тоже интересно

 
КиноИгры Расширенный телеролик фильма «Варкрафт»
 
Трейлер шестого сезона сериала «Игра престолов»
 
Аниме Не тратьте время: Манга «Школа-тюрьма»
 
Игры OpenIV под запретом — Take-Two убило программу по модификации GTA V
 
Кино Трейлер фильма «Девушка в поезде»
 
Кино Итоги розыгрыша билетов на «Кроверфилд, 10»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино YouTube ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика