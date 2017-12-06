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«Чёрное зеркало» — дата выхода четвёртого сезона и трейлер

Вот Netflix, наконец, и дозрел до объявления даты выхода четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало». Технотриллер вернётся в телеэфир под Новый год — 29 декабря.

По этому случаю сборник антиутопических теленовелл обзавёлся полноценным трейлером, склеенным из новых кадров и кусочков уже опубликованных потоковым сервисом видеороликов к эпизодам. В качестве горькой иронии саундтреком к видеоряду служит классическая композиция Луи Армстронга What a Wonderful World.

Напомним, в четвёртый сезон «Чёрного зеркала» от сценариста Чарли Брукера и шоураннера Аннабель Джонс вошли шесть серий:

  • Arkangel. В ролях: Розмари Деуитт, Бренна Хардинг и Оуэн Тиг. Режиссёр — Джоди Фостер («Оранжевый — хит сезона»);

  • USS Callister. В ролях: Джесси Племонс, Кристин Милиоти, Джимми Симпсон, Михаэла Коэл. Режиссёр — Тоби Хэйнс («Шерлок»);

  • Crocodile. В ролях: Андреа Райзборо, Эндрю Гауэр, Киран Соня Савар. Режиссёр — Джон Хиллкоут («Самый пьяный округ в мире»);

  • Hang the DJ. В ролях: Джорджина Кэмпбелл, Джо Коул, Джордж Благден. Режиссёр — Тим Ван Паттен («Игра престолов»);

  • Metalhead. В ролях: Максин Пик, Джейк Дэвис, Клинт Дайер. Режиссёр — Дэвид Слэйд («Американские боги»);

  • Black Museum. В ролях: Дуглас Ходж, Летишиа Райт, Бабс Олусанмокун. Режиссёр — Колм Маккарти («Улица Потрошителя»).

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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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