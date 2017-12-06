Вот Netflix, наконец, и дозрел до объявления даты выхода четвёртого сезона сериала «Чёрное зеркало». Технотриллер вернётся в телеэфир под Новый год — 29 декабря.

По этому случаю сборник антиутопических теленовелл обзавёлся полноценным трейлером, склеенным из новых кадров и кусочков уже опубликованных потоковым сервисом видеороликов к эпизодам. В качестве горькой иронии саундтреком к видеоряду служит классическая композиция Луи Армстронга What a Wonderful World.

Напомним, в четвёртый сезон «Чёрного зеркала» от сценариста Чарли Брукера и шоураннера Аннабель Джонс вошли шесть серий: