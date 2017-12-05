Потоковый сервис Netflix распрощался с очередным актёром — Дэнни Мастерсон уволен из ситкома «Ранчо», так как уже четыре женщины обвинили исполнителя одной из главных ролей сериала в изнасиловании. Актёр категорически отрицает вину, однако нынче проигнорировать подобные обвинения не может себе позволить даже стриминговый гигант с многомиллиардным денежным оборотом.

Сегодня официальный твитер-аккаунт потокового сервиса разместил информацию о том, что после совещания с продюсерами руководство Netflix решило вычеркнуть персонажа Мастерсона из сценария. Вчерашний день стал последним рабочим днём актёра на съёмочной площадке.

Ситком повествует о семье, живущей на ранчо в Колорадо. Главный герой, которого играет Эштон Кутчер, возвращается домой после завершения карьеры полупрофессионального футболиста, чтобы вместе с родным братом в исполнении Дэнни Мастерсона вести семейный бизнес.

Вторая половина второго сезона под названием «Ранчо. Часть 4» выйдет 15 декабря ещё с Мастерсоном на борту. Съёмки продолжения уже стартовали, а потому пока неизвестно, как творческая команда поступит с отснятым материалом. Возможно, на роль подберут другого актёра или вообще избавятся от персонажа.