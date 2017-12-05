«Чёрная молния» — второй трейлер

Телеканал The CW опубликовал свежий, но довольно короткий трейлер своего очередного супергеройского боевика по комиксам DC «Чёрная молния», стартующего в эфире 16 января. Протагонист воображает себя Тони Старком и сообщает о своём возвращении из небытия.

Главный герой этого захватывающего действа — школьный директор и бывший супергерой Джефферсон Пирс в исполнении Кресса Уильямса. Когда его младшая дочь Дженнифер ввязывается в неприятности, старшая Анисса обретает суперсилы, а в городе появляются злодеи, Чёрная молния возвращается на улицы города воевать с негодяями.

В сериале наряду с Уильямсом снимаются Чайна Энн Макклейн, Нафесса Уильямс, Чантал Тхюй, Джилл Скотт, Марвин Джонс III и другие.

Сценарий написали Мара Брок Акил и Салим Акил, которые вдобавок выступают исполнительными продюсерами проекта наравне с Грегом Берланти («Флэш», «Стрела») и Сарой Шехтер. Производством занимается Warner Bros. Television.