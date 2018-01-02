Комедия «Ей это нужно позарез» Спайка Ли получила второй сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Комедийный сериал Спайка Ли «Ей это нужно позарез», премьера которого состоялась на Netflix в ноябре, получил продление на второй сезон.

Телевизионная адаптация одноимённого полнометражного фильма Ли, вышедшего в 1986 году, повествует о молодой, талантливой и независимой художнице Ноле Дарлинг (Деванда Уайз) из Бруклина и трёх её любовниках.

В сериале наряду с Уайз задействованы Клео Энтони, Лайрик Бент, Энтони Рамос, Хизер Хедли, Марго Бингхэм, Чина Лайн и Элис Хадсон.

Спайк Ли числится создателем и продюсером проекта, а также режиссёром всех десяти эпизодов первого сезона.