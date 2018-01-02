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Новое аниме зимы 2018 года С Новым годом! Новости аниме — лучшее за неделю 35 минут назад. Выпуск 2: Чубакка и Каратель Netflix гарантировал сериалу «Каратель» второй сезон
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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Комедия «Ей это нужно позарез» Спайка Ли получила второй сезон

Комедийный сериал Спайка Ли «Ей это нужно позарез», премьера которого состоялась на Netflix в ноябре, получил продление на второй сезон.

Телевизионная адаптация одноимённого полнометражного фильма Ли, вышедшего в 1986 году, повествует о молодой, талантливой и независимой художнице Ноле Дарлинг (Деванда Уайз) из Бруклина и трёх её любовниках.

В сериале наряду с Уайз задействованы Клео Энтони, Лайрик Бент, Энтони Рамос, Хизер Хедли, Марго Бингхэм, Чина Лайн и Элис Хадсон.

Спайк Ли числится создателем и продюсером проекта, а также режиссёром всех десяти эпизодов первого сезона.

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Ей это нужно позарез
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