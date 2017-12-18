Netflix объявил дату выхода финального сезона сериала «Любовь»

Потоковый сервис Netflix объявил дату выхода третьего и, как выяснилось, финального сезона как бы романтической комедии «Любовь» Джадда Апатоу — сериал в последний раз вернётся на телеэкраны 9 марта.

Это история о Гасе (Пол Раст) и Мики (Джиллиан Джейкобс), влюбляющихся друг в друга и переживающих все этапы романтических отношений — от самых захватывающих до таких, о которых лучше не вспоминать. Он и она намеревались избежать ошибок, которые обычно совершают все влюблённые пары, но, как говорится, хотеть не вредно.

Сценарий сериала Апатоу и Раст писали в соавторстве с Лесли Арфин («Бруклин 9-9», «Девчонки»). Производственным процессом руководили Apatow Productions и Legendary Television.