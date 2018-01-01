За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

В первый день нового года Netflix выкатил тизер второго сезона сериала «Лемони Сникет: 33 несчастья» с датой выхода — продолжение экранизации одноимённой серии романов Дэниела Хэндлера выйдет на потоковом сервисе 30 марта.

Мрачная сказка продолжит рассказывать о злоключениях сироток Бодлер — Вайолет, Клауса и Солнышка, чьи родители погибли при трагических обстоятельствах. В опекуны детишки получают прикинувшегося их дядюшкой графа Олафа, который приютил погорельцев в надежде прибрать к рукам их наследство. Переживая множество опасных и порой жутких приключений, храбрые сиротки идут по следу тайны страшного пожара, сгубившего их родителей.

Во втором сезоне к своим ролям вернутся Патрик Уорбертон, Нил Патрика Харрис, Малина Вайсман, Луи Хайнс, Пресли Смит и К. Тодд Фриман. Компанию им составят Натан Филлион, Тони Хейл, Люси Панч, Сара Рю и Роджер Барт.

Второй 10-серийный сезон охватит пять романов серии: «Изуверский интернат», «Липовый лифт», «Гадкий городишко», «Кошмарная клиника» и «Кровожадный карнавал». Шоураннером проекта выступает Марк Хадис («Настоящая кровь»), а исполнительным продюсером и режиссёром — Барри Зонненфельд (трилогия «Люди в чёрном»). Производством заведуют Paramount Television и Netflix.