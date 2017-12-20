Чехарда со временем продолжится. Потоковый сервис Netflix одобрил съёмки второго сезона сериала «Тьма» — своего первого многосерийного художественного проекта на немецком языке. Мистический триллер пришёлся по душе аудитории стриминговой платформы не только в Германии, но и по всему миру.

Десятисерийный первый сезон, вышедший целиком 1 декабря, повествует о четырёх семьях из захолустного немецкого городка, расположенного по соседству с атомной станцией. Размеренная и не особенно насыщенная событиями жизнь главных героев в мгновение ока рушится после таинственного исчезновения местного мальчика. Его пропажа обнажает доселе тщательно скрывавшиеся тёмные секреты.

Первый сезон снял Баран бо Одар по сценарию Янтйе Фризе; оба числятся шоураннерами проекта и ранее работали вместе над немецким полнометражным технотриллером «Кто я». Второй сезон сериала «Тьма» выйдет на телеэкраны предположительно в следующем году.