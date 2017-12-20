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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Шаг вперёд: Прилив» — трейлер

Видеосервис YouTube Red выкатил полноценный трейлер своего оригинального художественного сериала «Шаг вперёд: Прилив» по мотивам танцевального кинофранчайза «Шаг вперёд». Первый сезон выйдет целиком 31 января.

Десятисерийная музыкальная драма расскажет о молодых танцорах из современной школы искусств в Атланте, их учёбе, взаимоотношениях и, конечно, главной страсти — танцах.

В сериале снимаются Ни-Йо («Империя»), Ная Ривера («Лузеры»), Фэйзон Лав, Лорин Макклейн, Петрис Джонс, Маркус Митчелл, Джейд Чайновет, Карлито Оливеро, Терренс Грин и другие.

Шоураннером и создателем сериала является Холли Соренсен. Продюсеры полнометражного оригинала Адам Шенкман, Дженнифер Джибгот и Мередит Милтон числятся исполнительными продюсерами проекта наравне с исполнителями главных ролей в первом фильме 2006 года Ченнингом Татумом и Дженной Дуан-Татум. В производстве участвует компания Lionsgate TV.

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