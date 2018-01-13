Телеовощи. Выпуск 209: Волчий кусь

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:00:24 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:01:07 —
|Новости
|00:41:37 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:52:04 —
|«Жестокое солнце» — 1x01 (премьера)
|00:59:11 —
|«Одиноки вместе» — 1x01 (премьера)
|01:00:03 —
|«Волшебники» — 3x01 (премьера сезона)
|01:04:46 —
|«Звёздный путь: Дискавери» — 1x10
|01:18:01 —
|«Агенты Щ.И.Т.» — 5x06
|01:22:55 —
|«Робоцып» — 9x03
|01:25:24 —
|«Макмафия» — 1x02–03
|01:29:14 —
|«Падение ордена» — 1x06
|01:39:50 —
|«Мик» — 2x11
|01:44:52 —
|«Булл» — 2x12
|01:48:45 —
|«Беглецы» — 1x10 (финал сезона)
|01:53:05 —
|«Хэппи!» — 1x05
|01:54:40 —
|«Хорошее место» — 2x09
|01:56:52 —
|«Невероятная миссис Мэйзел» — 1x06
|01:57:26 —
|«Чёрное зеркало» — 4x02
|02:05:04 —
|Оффтопик
|02:08:29 —
|«Оттепель» — 1x06
|02:15:40 —
|«Готэм» — 4x11 (впечатления Ларисы и Юрия)
|02:21:20 —
|«Супергёрл» — 2x11 (впечатления Юрия)
|02:25:37 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 2x11 (впечатления Льва)
|02:35:42 —
|«Звёздный путь» — 1x12 (впечатления Юрия)
|02:38:38 —
|«Книжный магазин Блэка» — 1x07 (впечатления Ларисы)
|02:44:03 —
|«Вероника Марс» — 1x05 (впечатления Михаила)
|02:50:35 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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