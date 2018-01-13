«Стэн против сил зла» продлён на третий сезон

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Кабельный канал IFC одарил третьим сезоном многосерийный комедийный ужастик «Стэн против сил зла». Сериал вернётся на телеэкраны этой осенью.

Сериал повествует о бывшем шерифе Стэнли Миллере (Джон К. Макгинли), уволенном из местной полиции из-за возмутительной выходки на похоронах его супруги. Но после того как новому шерифу Иви Баррет (Джанет Вэрни) удаётся доказать цинику и скептику Миллеру, что их городок осадили демоны, бывший и действующий служители закона объединяются для борьбы с ними. Выясняется, что над несчастным местечком нависло трёхсотлетнее проклятие, из-за которого там и появляется всевозможная нечистая сила.

Создателем и основным сценаристом сериала выступает Дэна Гулд («Симпсоны»). Вдвоём с Томом Лассалли («Кремниевая долина») они числятся исполнительными продюсерами проекта.