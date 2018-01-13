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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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«Стэн против сил зла» продлён на третий сезон

Кабельный канал IFC одарил третьим сезоном многосерийный комедийный ужастик «Стэн против сил зла». Сериал вернётся на телеэкраны этой осенью.

Сериал повествует о бывшем шерифе Стэнли Миллере (Джон К. Макгинли), уволенном из местной полиции из-за возмутительной выходки на похоронах его супруги. Но после того как новому шерифу Иви Баррет (Джанет Вэрни) удаётся доказать цинику и скептику Миллеру, что их городок осадили демоны, бывший и действующий служители закона объединяются для борьбы с ними. Выясняется, что над несчастным местечком нависло трёхсотлетнее проклятие, из-за которого там и появляется всевозможная нечистая сила.

Создателем и основным сценаристом сериала выступает Дэна Гулд («Симпсоны»). Вдвоём с Томом Лассалли («Кремниевая долина») они числятся исполнительными продюсерами проекта.

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Стэн против сил зла
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