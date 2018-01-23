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Первоисточники: screenrant.comscreenrant.com Прямая ссылка на новость:
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ABC втихую закрывает «Сверхлюдей», но фанаты не сдаются

Провал супергеройского боевика Marvel «Сверхлюди» был столь позорным, что до сих пор так и не сделав официального заявления о закрытии сериала, канал ABC тихой сапой вычищает со своих веб-страниц все следы его существования. Портал SpoilerTV заметил, что «Сверхлюди» пропали из меню пресс-сайта канала, страница проекта недоступна, и даже его название не предлагается при наборе в поисковой строке. Конечно, страница сериала ещё остаётся на официальном сайте ABC, но с большой долей уверенности можно сказать, что продление «Сверхлюдям» не грозит.

И это неудивительно. Уже первые два эпизода, опрометчиво выпущенные в кинотеатрах IMAX, настолько не оправдали себя, что киносеть решила больше в принципе на такие эксперименты не подписываться. Дальнейшие серии, показанные на телеканале ABC, добили и без того низкие рейтинги.

Впрочем, есть ещё оптимисты среди фанатов. Эти несгибаемые люди создали петицию на сайте Change.org с просьбой к ABC продлить проект, так как, несмотря на множество проблем, они видят в сериале какой-то потенциал. Удачи им.

Восьмисерийный фантастический боевик по мотивам комиксов Marvel повествует о земных приключениях королевского семейства из лунного города Аттилана. Основные роли исполнили Энсон Маунт, Серинда Свон, Иван Реон, Кен Люн, Соня Балморс и другие. Основным сценаристом и шоураннером сериала выступил Скотт Бак («Железный кулак»).

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Сверхлюди
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