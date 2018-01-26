Шон Бин снимется в многосерийном аналоге «Форсажа»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Британская телесеть Sky заказала съёмки восьмисерийной драмы под названием «Комендантский час» в духе известных скоростных боевиков вроде «Форсажа». На главные роли подписались Шон Бин («Игра престолов») и Малачи Кирби («Чёрное зеркало»).

Многосерийный экшен рассказывает про людей, соревнующихся друг с другом в нелегальных автогонках на пути из Лондона в Шотландию. Гонки традиционно проводятся по ночам и слывут самыми скоростными и беспощадными в мире. Победитель получает заветный приз — свободу от навязанного тоталитарным правительством комендантского часа.

В сериале снимаются Эдриан Лестер, Фиби Фокс, Роберт Гленистер, Эйми-Ффион Эдвардс, Роуз Уильямс, Элайджа Роуэн и Гас Хан.

Режиссирует Колм Маккарти («Острые козырьки») по сценарию Мэттью Рида. Исполнительными продюсерами наряду с Ридом выступают Уилл Гулд и Фрит Типлэди. Производственным процессом заведуют Tiger Aspect Productions и Moonage Pictures.