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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Хелен Миррен сыграет Екатерину Великую в мини-сериале от HBO

Кабельный канал HBO и телесеть Sky поработают над четырёхсерийным мини-сериалом «Екатерина Великая», титульную роль в котором сыграет Хелен Миррен («Королева»).

Повествование углубится в наполненные политическими и личными интригами события при дворе одной из самых могущественных правительниц в мировой истории. Авторы мини-сериала видят в Екатерине II воплощение современной женщины — умной, независимой, блестяще образованной и сексуально раскрепощённой. Остаётся лишь надеяться, что главная цель создателей — показать хотя бы относительно правдивый исторический образ, а не лепить из российской самодержицы ту самую «шальную императрицу».

Сценарий пишет Найджел Уильямс (мини-сериал «Елизавета I»). Режиссировать берётся Филип Мартин («Корона»). Миррен числится исполнительным продюсером проекта. Съёмки начнутся в этом году.

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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