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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Мерил Стрип сыграет во втором сезоне «Большой маленькой лжи»

Второй сезон многосерийной драмы «Большая маленькая ложь», мечтая собрать не меньше теленаград, чем его предшественник, включил в свой актёрский состав известный магнит для призовых статуэток Мерил Стрип.

В начале декабря HBO официально заявил о продлении сериала и смене режиссера: Жан-Марк Валле оставил пост, на оный заступила Андреа Арнольд («Очевидное», «Я люблю Дика»).

Экранизация романа-бестселлера Лианы Мориарти рассказывает о жизни нескольких семей в прибрежном городке Монтерей за несколько месяцев до произошедшей там трагедии — таинственного убийства на благотворительном школьном балу.

Стрип сыграет Мэри Луизу Райт, мать Перри — персонажа Александра Скарсгарда. Она появляется в Монтерее, дабы убедиться, что её внуки ни в чём не нуждаются, а также в поисках правды о случившейся трагедии.

В проект уже точно вернутся Николь Кидман и Риз Уизерспун, а Шейлин Вудли, Лора Дерн и остальные участники основного состава завершают переговоры об участии в семисерийном втором сезоне.

Дэвид Э. Келли («Голиаф», «Мистер Мерседес») продолжит писать сценарий. Валле, Арнольд, Уизерспун и Кидман числятся исполнительными продюсерами проекта.

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