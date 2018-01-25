Мерил Стрип сыграет во втором сезоне «Большой маленькой лжи»

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Второй сезон многосерийной драмы «Большая маленькая ложь», мечтая собрать не меньше теленаград, чем его предшественник, включил в свой актёрский состав известный магнит для призовых статуэток Мерил Стрип.

В начале декабря HBO официально заявил о продлении сериала и смене режиссера: Жан-Марк Валле оставил пост, на оный заступила Андреа Арнольд («Очевидное», «Я люблю Дика»).

Экранизация романа-бестселлера Лианы Мориарти рассказывает о жизни нескольких семей в прибрежном городке Монтерей за несколько месяцев до произошедшей там трагедии — таинственного убийства на благотворительном школьном балу.

Стрип сыграет Мэри Луизу Райт, мать Перри — персонажа Александра Скарсгарда. Она появляется в Монтерее, дабы убедиться, что её внуки ни в чём не нуждаются, а также в поисках правды о случившейся трагедии.

В проект уже точно вернутся Николь Кидман и Риз Уизерспун, а Шейлин Вудли, Лора Дерн и остальные участники основного состава завершают переговоры об участии в семисерийном втором сезоне.

Дэвид Э. Келли («Голиаф», «Мистер Мерседес») продолжит писать сценарий. Валле, Арнольд, Уизерспун и Кидман числятся исполнительными продюсерами проекта.