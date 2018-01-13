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«Здесь и сейчас» — трейлер с датой выхода

Кабельный канал HBO выкатил полноценный трейлер семейной драмы «Здесь и сейчас» от небезызвестного Алана Болла («Настоящая кровь», «Клиент всегда мёртв»). Сериал получил и дату выхода — первый эпизод выйдет в эфир 11 февраля.

События разворачиваются в современных США. В центре повествования — многонациональная семья: профессор философии Грег Бишоп (Тим Роббинс), его супруга-юрист Одри (Холли Хантер), их общий ребёнок и трое приёмных — из Вьетнама, Колумбии и Сомали. Но за фасадом счастливого, прогрессивного семейства таится множество проблем, к которым со временем прибавляется ещё одна напасть — один из детей начинает наблюдать необъяснимые вещи, невидимые для других.

Наряду с Роббинсом и Хантер в сериале снимаются Джеррика Хинтон, Дэниэл Дзоватто, Рэймонд Ли, Соси Бэйкон, Энди Бин, Джо Уильямсон и другие.

Болл выступает сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером сериала. Производственный процесс на совести Your Face Goes Here.

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Подкасты
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