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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Лили-Роуз Депп и певец The Weeknd сыграют в драме HBO о музыкальной индустрии

Источник: depositphotos

Телеканал HBO одобрил съёмки мини-сериала «Идол» (The Idol) о закулисье музыкальной индустрии, где сыграют певец The Weeknd и Лили-Роуз Депп («Король Англии», «Йоганутые»).

Шестисерийная драма поведает об очень сложных отношениях восходящей поп-звезды и гуру по саморазвитию (по совместительству лидера современного культа).

Эйбел Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) сам написал сценарий и выступает исполнительным продюсером проекта. Ведь что такое современная музыкальная индустрия, если не культ, и кому как не человеку изнутри разоблачать её грязные тайны?

Эми Сайметц («Кладбище домашних животных») режиссирует все шесть эпизодов. Актёрский состав дополняет Сюзанна Сон («Минари»). Соавтором сериала значится создатель «Эйфории» и «Малкольма и Мари» Сэм Левинсон. Стоит ли ожидать Зендею?

Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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