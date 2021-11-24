Лили-Роуз Депп и певец The Weeknd сыграют в драме HBO о музыкальной индустрии

Телеканал HBO одобрил съёмки мини-сериала «Идол» (The Idol) о закулисье музыкальной индустрии, где сыграют певец The Weeknd и Лили-Роуз Депп («Король Англии», «Йоганутые»).

Шестисерийная драма поведает об очень сложных отношениях восходящей поп-звезды и гуру по саморазвитию (по совместительству лидера современного культа).

Эйбел Тесфайе (настоящее имя The Weeknd) сам написал сценарий и выступает исполнительным продюсером проекта. Ведь что такое современная музыкальная индустрия, если не культ, и кому как не человеку изнутри разоблачать её грязные тайны?

Эми Сайметц («Кладбище домашних животных») режиссирует все шесть эпизодов. Актёрский состав дополняет Сюзанна Сон («Минари»). Соавтором сериала значится создатель «Эйфории» и «Малкольма и Мари» Сэм Левинсон. Стоит ли ожидать Зендею?