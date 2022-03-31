Томас Шелби и его проклятие в тизере финала «Острых козырьков»

Томас Шелби у финальной черты. Официальный твиттер-аккаунт многосерийной криминальной драмы «Острые козырьки» с Киллианом Мёрфи в главной роли опубликовал тизер заключительной серии, которая выходит на экраны в воскресенье 3 апреля. Шестой эпизод шестого сезона под названием Lock and Key поставит точку в сериальной истории главного героя и его окружения.

А её продолжение создатель гангстерской драмы Стивен Найт уже пообещал в полнометражном сиквеле, за который возьмутся в следующем году.



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Предполагается, что будущий фильм (и он в итоге может оказаться не один) посвятят событиям Второй мировой войны, но никаких сюжетных деталей Найт и компания пока не раскрывают.