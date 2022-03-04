Рекорды «Острых козырьков» — шестой сезон стартовал отлично

Многосерийная гангстерская драма Стивена Найта с Киллианом Мёрфи в главной роли наконец-то вернулась на малые экраны, и зрители этому возвращению очень довольны. По крайней мере об этом сигнализируют рейтинговые результаты первого эпизода шестого — финального — сезона «Острых козырьков», вышедшего на телеканале BBC One.

Портал Deadline сообщает, что в воскресный вечер 27 февраля открывающую серию заключительной телеглавы посмотрело 3,8 млн зрителей на территории Великобритании. И это самый высокий премьерный результат для сериала. Пятый сезон стартовал чуть скромнее — его первую серию посмотрело 3,7 млн зрителей.

Многосерийная история бирмингемского семейства Шелби шестым сезоном не завершится — Найт пообещал, что сюжет продолжится как минимум одним полнометражным фильмом, которым собираются заняться в следующем году.